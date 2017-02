Le chanteur américain a invité un jeune spectateur à chanter avec lui "Growin' Up" lors de son dernier concert à Brisbane, en Australie. Un grand moment.

Les concerts de Bruce Springsteen offrent toujours des surprises. Chaque show est unique, imprévisible. Le Boss aime changer de tour de chant, improviser, inviter des fans à le rejoindre sur scène, le plus souvent pour danser avec lui sur son tube Dancing in The Dark. Comme Courteney Cox (Friends) dans le clip officiel. Parfois, le chanteur américain propose même à certains spectateurs de venir jouer avec lui, et de devenir le temps d'un morceau un nouveau membre de son célèbre E Street Band.



C'est ce qui est arrivé, le 16 février dernier, lors d'un concert de Springsteen à Brisbane en Australie, dans le cadre de son River Tour. Un jeune spectateur est monté sur scène et a chanté avec son idole. Pour attirer son attention, le jeune australien a simplement brandi une pancarte sur laquelle on pouvait lire :"J'ai séché les cours, je suis dans la… Est-ce que je peux jouer Growin' Up avec vous ?"

Springsteen donne une leçon de rock

Le célèbre rockeur remarque tout de suite le spectateur : "Tu connais la chanson, tu sais jouer de la guitare ? Alors, viens !" Le fan s'extirpe de la foule, rejoint le Boss, visiblement amusé. Puis, il entonne les premières paroles de cette très belle chanson tirée de l'album Greetings from Asbury Park, N.J., sorti en 1973. Le premier disque de Springsteen. La prestation impressionne le public et la star américaine.



Au cours de leur duo, Bruce Springsteen en profite pour donner "une leçon" au jeune musicien : "Quand j'avais ton âge, j'ai eu ma première guitare. Je l'ai ramenée à la maison, et j'ai réalisé que ce qui était important ce n'était pas tant de bien jouer mais à quel point on avait l'air de bien jouer. Alors, je me suis mis devant le miroir et j'ai pris plusieurs poses". L'interprète de Born in The U.S.A. montre alors à son invité comment bien jouer en écartant les jambes !

Un selfie avec le Boss

À la fin de la prestation, copieusement applaudie, l'adolescent dégaine son portable et s'offre un selfie avec le Boss. Celui-ci lui demande son nom. "J'ai vu l'avenir du rock'n'roll, et son nom est Nathan Testa", lâche alors au public Bruce Springsteen, en référence à la phrase écrite par Jon Landau dans le Real Paper de Boston en 1974 et qui a marqué l'histoire de la musique : "J'ai vu l'avenir du rock'n' roll, et son nom est Bruce Springsteen".