PLAYLIST - La tracklist du film a fuité à cause d'une erreur de la plateforme en ligne Amazon. Elle aurait dû rester secrète jusqu'à sa sortie au cinéma en Grande-Bretagne, soit le 27 janvier prochain.

par Cécile De Sèze publié le 12/01/2017 à 07:00

La barre était haute, le défi semble relevé. Cette année, les quatre acolytes de Danny Boyle, Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller et Robert Carlyle, reviennent vingt ans après le premier volet pour de nouvelles aventures, dès le 1er mars en France. La sortie de Trainspotting 2 est prévue le 27 janvier au Royaume-Uni, date jusqu'à laquelle la nouvelle bande originale devait rester secrète. Mais par erreur, Amazon a révélé la tracklist.



Depuis, l'auteur du livre dont s'inspire le film, Irvine Welsh, a confirmé sur Twitter les noms présents dans la musique du long-métrage. Au menu : encore des titres qui feront saliver tous les fans de rock. On y retrouve Queen, Young Fathers, Wolf Alice, Blondie, The Clash. Bien sûr, Lust For Life d'Iggy Pop qui faisait l'ouverture du premier volet revient, mais remixé par Prodigy. Et enfin Underworld avec Slow Slippy, comme un écho au titre Born Slippy qui clôturait en beauté Trainspotting 1.



Le premier volet de Trainspotting, sorti en 1997, n'a pas marqué les esprits que par son scénario déjanté sur la drogue et ses conséquences dans la banlieue d’Édimbourg des années 80-90. Le film était aussi porteur d'une bande originale tout à fait géniale avec entre autres Iggy Pop, New Order, Blur, Lou Reed, Underworld, Joy Division, David Bowie... Elle avait même été récompensée du Brit Award de la Meilleure bande originale.