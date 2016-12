Le musicien et l'actrice, disparue le 27 décembre, ont vécu une passion tumultueuse durant les années 80. Cet amour a donné naissance à "Graceland", une triste chanson de rupture.

29/12/2016

En 1977, Carrie Fisher est une jeune femme de 21 ans qui s'apprête à connaître une gloire éternelle grâce à son rôle de Leia Organa dans la saga Star Wars. À cette même époque, elle entame une relation avec Paul Simon, l'un des membres du duo Simon & Garfunkel. Avec le musicien, celle qui est décédée le 27 décembre 2016 à l'âge de 60 ans - à cause de complications liées à une crise cardiaque - a connu à ses côtés une passion tumultueuse qui aura duré des années, comme le rapporte The Sun.



Ils se séparent brièvement en 1980, année durant laquelle la comédienne se fiance à l'acteur Dan Aykrod, puis se retrouvent et se marient en août 1983. Une union-express qui arrivera à son terme à peine un an plus tard. Ce divorce ne signera pas la fin de leur histoire, puisqu'ils continueront à se fréquenter durant les années suivantes.



De cet amour agité, Paul Simon tirera l'inspiration pour écrire une magnifique chanson de rupture, Graceland, qui figure sur l'album du même titre publié en 1986. Comme le rapporte Libération, le disque reprend le nom de la résidence d'Elvis Presley à Memphis, où s'est rendu Paul Simon après sa rupture avec l'actrice. Les paroles ne font aucun mystère de son état d'esprit : "Elle revient pour me dire qu'elle est partie / Comme si je l'ignorais / Comme si je ne connaissais pas mon propre lit / Comme si je n'avais jamais remarqué / La manière dont elle écarte ses cheveux de son front". Aujourd'hui, ce sont des générations entières de fans bercés par Star Wars qui se sentent abandonnées.