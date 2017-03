publié le 07/03/2017 à 11:11

La qualité est toujours au rendez-vous chez les programmateurs de Rock en Seine. Les 15 premiers noms de la 15e édition du festival clodoaldien (de Saint-Cloud) ont été révélés le 7 mars 2017. Au menu, un petit régal, autant pour les amateurs de rock que pour les amoureux de la nouvelle scène électronique. Pour déguster en entrée, le Trio XX montera sur scène pour défendre leur dernier album, I See You, encensé par la critique. Un peu de légèreté ensuite avec la pop colorée de Jain, d'énergie avec le punk hardcore de Frank Carter & The Rattlesnakes ou des quarantenaires de At The Drive in.



Pour le plat de résistance, les têtes d'affiche sont prometteuses avec les Écossais de Franz Ferdinand, qui reviennent trois ans après leur performance dans le domaine de Saint-Cloud. Les festivaliers aoûtiens auront aussi l'occasion de se déchaîner sur les riffs de PJ Harvey. Le rock incandescent d'Alison Mosshart et Jamie Hince viendra ébouillanter les spectateurs de The Kills. Ty Segall régalera le public, tout comme Marc Demarco. Taylor Momsen (vue dans Gossip Girl), est la leadeuse du groupe de hard-rock The Pretty Reckless, également programmé à la fin du mois d'août.

Des accompagnements à la sauce électro et hip-hop

Pour le dessert, les festivaliers franciliens pourront se prélasser dans l'herbe pour digérer tout en rêvant sur les envolées poétiques et électroniques de L'Animal de Fakear. Rone enchantera aussi avec ses Creatures, quand Flume fera décoller la terre du parc de Saint-Cloud avec ses basses vibrantes. MØ ajoute une touche féminine à cet ensemble d'artiste électro masculin avec ses chansons électro-pop danoises. On retrouvera également Peter Peter, et pour les amateurs de rap, le légendaire groupe de hip-hop de la côte Ouest, Cypress Hill. Rendez-vous au domaine national de Saint-Cloud les 25, 26 et 27 août prochains.

Les premiers noms de Rock en Seine 2017 Crédit : Rock en Seine