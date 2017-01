Le festival se déroulera à Saint-Malo du 17 au 20 août prochains avec notamment des noms comme Interpol, The Jesus and Mary Chain, ou The Black Lips.

Crédit : BERTRAND GUAY / AFP Paul Banks, chanteur du groupe Interpol, à Rock en Seine le 29 août 2015

par Cécile De Sèze publié le 23/01/2017 à 20:13

Les premiers noms des musiciens qui viendront rythmer l'été des Français tombent petit à petit alors que la saison n'est pas ouverte. Lundi 23 janvier, c'est le festival breton La Route du Rock qui a publié un post sur les réseaux sociaux afin d'annoncer les cinq premières têtes d'affiches de sa programmation. Interpol, The Jesus and Mary Chain, TY Segall, Angel Olsen ou encore The Black Lips se produiront donc du 17 au 20 août prochains dans le cadre unique du Fort de Saint-Père, à une dizaine de kilomètres de Saint-Malo.



Et c'est à l'occasion de l'approche de deux événements qui les concernent que les organisateurs ont décidé de communiquer. Les Champs Électriques débarquent à Rennes dimanche 5 février "avec un après-midi consacré à l’événement malouin et au rock indépendant sous toutes ses formes", précise l'événement. Le second rendez-vous, c'est l'édition hivernale de la Route du Rock qui se déroule à la fois à Saint-Malo et à Rennes du 22 au 26 février.



La billetterie pour se rendre à la Route du rock en août prochain a d'ailleurs ouvert à 18 heures pour les premiers billets à prix préférentiels (68 euros les trois jours). Attention, il n'y en a que 250 mis en vente à ce prix, ensuite, les billets seront à 85 euros.