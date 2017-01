Manu Chao rejoint la programmation du Festival de Nîmes

Après Rammstein, Les Insus, System of A Down et Placebo, c'est l'ancien leader de la Mano Negra qui se produira dans les arènes nîmoises en juillet.

Manu Chao

par Lucie Valais publié le 17/01/2017 à 16:49

La programmation du Festival de Nîmes est décidément prometteuse ! L'événement se tiendra comme chaque année dans les arènes de la ville, du 20 juin au 21 juillet. Après les annonces de têtes d'affiche comme Rammstein, Les Insus, System of A Down, Les vieilles canailles et Placebo, les organisateurs ont programmé une nouvelle date. Le dimanche 9 juillet se produira dans les arènes de Nîmes l'ancien chanteur de la Mano Negra, Manu Chao.



Le chanteur de 55 ans se produira accompagné de la formation musicale La Ventura. À l'été 2017, il fera une halte à Nîmes le 9, et au festival des Vieilles Charrues le 13 juillet. La billetterie pour les nouvelles dates du festival nîmois ouvrira le mercredi 18 janvier à 10h00.



L'artiste engagé à la musique multi-culturelle avait déjà fait danser les arènes de Nîmes en juillet 2012. Il revient cette fois accompagné du trio basse, batterie, guitare de La Ventura, dont Manu Chao s'était déjà entouré pour sa tournée européenne.

Le festival de Nîmes s'offre une programmation trois étoiles

Mardi 20 juin



System Of A Down



Jeudi 22 juin

Les Vieilles Canailles



Mercredi 5 juillet

Renaud



Jeudi 6 juillet

Julien Doré / Christophe / OMOH



Dimanche 9 juillet

Manu Chao and La Ventura Tour



Mardi 11 juillet

Rammstein



Mercredi 12 juillet

Rammstein



Jeudi 13 juillet

Rammstein



Mardi 18 juillet

Placebo



Mercredi 19 juillet

Les Insus



Jeudi 20 juillet



Les Insus



Vendredi 21 juillet

Christophe Maé