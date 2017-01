Garorock annonce les premiers noms alléchants de sa programmation

Le festival se déroulera du 30 juin au 2 juillet à Marmande pour une 21e édition qui s'annonce déjà délicieusement rock.

Crédit : FRED TANNEAU / AFP Thomas Mars de Phoenix sur la scène des Vieilles Charrues en 2013

par Cécile De Sèze publié le 18/01/2017 à 10:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La saison musicale n'est pas encore ouverte qu'on a déjà hâte d'y être. Les premiers noms des festivals les plus attendus commencent déjà à être dévoilés. Cet hiver, c'est le festival du sud-ouest Garorock qui a annoncé neuf noms de son programme dans un tweet accompagné de l'affiche de cette 21e édition.



Direction Marmande du 30 juin au 2 juillet pour jouir d'une programmation qui se veut éclectique, mélangeant différents genres. Mais ces neuf noms gardent tout de même une teneur assez rock, fidèle au projet du festival, comme son nom l'indique. On retrouvera alors les musiciens de Foals, qui, après avoir fait le tour des scènes françaises en 2015 puis en 2016, sont de retour. Mais aussi la funk-rock de FFF, sans oublier les incontournables maîtres de la pop française Phoenix.



La douce et à la fois énergique électropop de MØ sera aussi de la partie. Côté électro, celui qui est désormais un habitué des festivals grand public, le ponte Vitalic, viendra sans doute présenter son nouvel album, Voyager. Dans la même veine, au sens large, on retrouve le jeune Kungs, DJ français de 20 ans. Le duo phare Justice viendra défendre son 3e album cet été. Un peu de hip-hop attend aussi les festivaliers avec des artistes comme la rebelle M.I.A ou encore le maître du mic, Mac Miller.