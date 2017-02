PLAYLIST - Au menu : le psychédélisme charmant de Flo Morrissey et Matthew E. White, la pop sixties de Juniore et la folk sombre d'Aliocha.

par Morgane Giuliani publié le 11/02/2017 à 08:30

Cette semaine, faisons le pari de la douceur, pour survivre au chaos. Vous trouverez forcément la paix de l'âme avec Gentlewoman, Ruby Man, premier fruit de la collaboration entre Flo Morrissey et Matthew E. White. La jeune prodige de la folk britannique et le maestro de la production rock jazz s'unissent pour 10 reprises psychédéliques, dans la tradition des grands albums de duos des années 70, façon Gainsbourg et Birkin, ou Sonny and Cher. Vous pourrez les écouter à la Maroquinerie le 15 février.



Juniore bercera votre cœur avec sa pop 100% frenchy, où Françoise Hardy aurait pris des champignons pour surmonter un chagrin d'amour. Son prochain album, Ouh là là, sera disponible le 15 février, et elle se produira, elle aussi, à La Boule Noire le 21 mars.



Enfin, la folk sombre d'Aliocha vous plongera dans la quiétude. Le Français expatrié au Québec a un premier EP à vous proposer, Sorry Eyes, sur lequel a œuvré le réalisateur des albums de Feu! Chatterton et La Femme. Il sera en concert à la Maroquinerie le 27 avril.

Flo Morrissey and Matthew E. White, duo enchanteur

"It’s got a groove, it’s got a meaning", "Ça a du sens, du groove", chantent Flo Morrissey et Matthew E. White. Ils pourraient tout aussi bien décrire leur duo inattendu, pour lequel ils se contentent de coupler leurs noms. Deux des plus belles voix de la neo folk contemporaine s'unissent pour livrer un album merveilleux : Gentlewoman, Ruby Man (Glassnote Records), sorti en début d'année.



Au programme : 10 reprises, comme le titre Grease, de Frankie Valli sorti en 1978 et popularisé par la comédie musicale éponyme, ou, plus proche de nous, Look At What The Light Did Now, sortie en 2002 par le groupe Little Wings. Il l'avait aussi interprété en duo avec Feist. Les productions oscillent entre folk, rock et soul, se révèlent intimistes et lumineuses, et créent une atmosphère intimiste savamment psychédélique. Irrésistible.

Flo Morrissey est Britannique, et est née en 1994 dans une grande fratrie bohème. Elle a sorti son premier album en 2015, l'acclamé Tomorrow Will Be Beautiful (Glassnote Records), porté par le single Pages of Gold. Sa folk délicate et mâture impressionne tout autant qu'elle enchante. La chanteuse de 22 ans collabore à présent avec Matthew E. White, homme à tout-faire. L'Américain de 34 ans a 2 albums à son actif (Big Inner et Fresh Blood), un groupe de jazz avant-garde, et une liste de collaborations impressionnante. Il s'est ainsi chargé de la production de Justin Vernon (aka Bon Iver), Sharon Van Etten, Foxygen, et plus récemment, Cocoon.



Les deux artistes ont d'abord commencé une correspondance par mail, quand Matthew E. White est tombé sur une critique de l'album de Flo Morrissey, dans un journal. Le producteur lui propose de faire un disque de duo, dans l'esprit Serge Gainsbourg et Jane Birkin/Sonny and Cher/Nanacy & Lee. Ils ont ensuite établi une playlist de 500 chansons, dans laquelle ils ont choisi celles qui leur correspondaient le plus. Flo Morrissey et Matthew E. White se produiront à la Maroquinerie, à Paris, le 15 février.

Juniore, la pop française au cœur

Depuis 3 ans, la scène pop française voit apparaître ses nouvelles figures féminines : Fishbach, Cléa Vincent, Clara Luciani, ou encore, Juliette Armanet. Il ne faut pas oublier Juniore, nommée Anna Jean à la ville. C'est Samy Osta (réalisateur des albums de Feu! Chatterton et La Femme), qui l'a amenée vers la musique, après des études de philo, d'esthétique et d'anglais.



La jeune femme, "désespérément optimiste", offre une musique maligne, paroles tristes sur mélodies joueuses, comme se plaisait à le faire son aînée adorée, Françoise Hardy. D'une voix lacunaire, sur fond de guitares sentant bon les 60's, Juniore chantonne le quotidien et les grands sentiments comme un film de la Nouvelle Vague. Charmant et intemporel. Après un premier album éponyme sorti en 2016, Juniore a dévoilé début 2017 2 nouveaux titres qui collent à la peau : Difficile et Un twist, avant la sortie de Ouh là là le 3 mars. Elle les interprétera à La Boule Noire, à Paris, le 21 mars.

Aliocha, folk incarnée

Voilà une autre jeune pousse à ne pas manquer. Aliocha, 22 ans, partage sa vie entre Paris, Montréal et Los Angeles. Ce grand blond bouclé a passé son adolescence à écouter Bob Dylan, Elliot Smith, Nick Drave et Scott Matthews. Autant d'influences que l'on découvre à l'écoute de son premier EP, l'envoûtant Sorry Eyes (Audiogram), dont la folk organique s'agrémente de beaux moments d'obscurité. Les fans de Ben Howard devraient apprécier.



Pour ce premier mini-disque, il s'est offert l'expertise du réalisateur français Samy Osta (encore lui), ce qui ne peut être que bon signe pour la suite. Entre deux tournages (il est aussi acteur), Aliocha sera sur la scène de la Maroquinerie le 27 avril.