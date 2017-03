publié le 04/03/2017 à 17:08

C'est ce que l'on appelle du commerce direct, du producteur au consommateur. Le chanteur britannique Ed Sheeran s'est rendu vendredi 3 mars au HMV d'Oxford Street à Londres (Grande-Bretagne), enseigne culturelle britannique, pour vendre son nouvel album Devide (ou ÷), en personne, aux clients. Vêtu d'un t-shirt aux couleurs du magasin, comme le reste des vendeurs, l'artiste de 26 ans a d'abord acheté l'album pour lui même, comme l'explique The Independent avant de passer derrière le comptoir et de s'improviser vendeur. Devide, paru vendredi 3 mars, est le troisième album du chanteur. Il est l'un des plus attendus de 2017 en termes de ventes et inclut les titres Shape Of You, How Do You Feel (Paean) et Castle On The Hill.

Ed Sheeran mais cedo na loja HMV em Londres. pic.twitter.com/oq3BEREPJb — Ed Sheeran Brasil (@SiteEdSheeranBR) 3 mars 2017

L'artiste britannique y élargit son champ musical avec des excursions dans le folk irlandais, les rythmes africains et même le rap. Trois ans après Multiply ou "x", l'auteur-compositeur star est de retour, après avoir pris le temps de digérer le succès phénoménal de sa ballade "Thinking Out Loud" et, plus globalement, son nouveau statut de vedette internationale. Au cours d'une carrière déjà bien remplie, Ed Sheeran a réussi à remplir le stade de Wembley à Londres trois soirs d'affilée.