publié le 03/03/2017 à 07:32

Kaleidoscope, ou l'association de couleurs, de sensations et de beau. Une définition qui va bien à Coldplay et à sa musique pop-rock multicolore. Les Britanniques ont pris tout le monde de court jeudi 2 mars, en dévoilant un nouveau morceau, Hypnotised, premier extrait de leur nouveau mini-album à venir. Ou "EP" pour les puristes. Un titre onirique, aux airs de grands espaces et de voyage. Le ton est donné.



En dévoilant cette première chanson - le jour du 40ème anniversaire de Chris Martin, qui a d'ailleurs écrit le morceau - Coldplay a fait un second cadeau à ses fans : l'annonce d'une sortie imminente de leur prochain disque, le 2 juin 2017.

Ce premier extrait est "un nouveau non-single", comme l'explique le groupe sur Facebook. Il apparaîtra sur l'EP Kaleidoscope. Tout comme Something Just Like This, le morceau en collaboration avec The Chainsmokers, interprété pour la première fois aux Brit Awards 2017, le 22 février dernier. On connaît donc deux des cinq titres qui composeront le nouvel EP de Coldplay.

"Hypnotised", nouveau titre de Coldplay, sorti jeudi 2 mars

"Kaleidoscope", un EP aux airs de défi

Kaleidoscope sortira donc le 2 juin 2017, moins de deux ans après le dernier album de Coldplay, A Head Full Of Dreams. Et si les deux extraits déjà disponibles, Something Just Like This et Hypnotised, sont déjà un succès, ils ne se démarquent pas par leur originalité. Si certains "anciens" fans regrettent le Coldplay d’antan, cet EP ne devrait pas les réconcilier avec le groupe, si les trois autres titres inédits sont sur le même ton.



Néanmoins, beaucoup se réjouissent de la continuité de ces deux nouveaux extraits, toujours dans la même veine colorée et aérienne qui avait séduit dans A Head Full Of Dreams. Un opus n°2 des charts aux États-Unis, n°2 en Angleterre, et vendu à plus de cinq millions d'exemplaires à travers le monde. Cet album devait d'ailleurs être le dernier de Coldplay, comme Chris Martin l'avait annoncé il y a quelques mois.



Cinq titres composeront donc cet EP. All I Can Think About Is You, le duo avec The Chainsmockers Something Just Like This, Miracles, A L I E N et donc, Hypnotised. Vu le succès commercial de A Head Full Of Dreams, la marche à franchir est haute pour se nouvel EP.

> The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This (Lyric)

Un petit frère à l'album "A Head Full Of Dreams"

Coldplay ne perd pas de temps car Kaleidoscope sortira donc - seulement - un an et demi après leur dernier album, A Head Full Of Dream, paru en décembre 2015. Et vu le succès que ce dernier a rencontré auprès du public, cet EP surprise est attendu au tournant par le public, comme par les critiques.



Une première tournée mondiale avait couronné de succès A Head Full Of Dream, qui s'était installé dans les plus grands stades du monde pendant près d'un an. Et le tour du monde de Coldplay reprendra de plus belle à partir du 31 mars, à Singapour. Les quatre Britanniques seront en concert au Stade de France, pour trois dates exceptionnelles, les 15, 16 et 18 juillet 2017.



L'occasion pour eux d'interpréter leurs cinq nouveaux titres en live, qui s'ajoutent donc à la set list des prestations de Coldplay, qui mêlent toujours anciens et nouveaux morceaux.

> Coldplay - Hypnotised (Official Lyric Video)