PLAYLIST - Au menu : le rock intense de Sundara Karma, la pop psyché d'Appalache, et la douce pop de Molly Burch.

05/02/2017

Un vent de rébellion souffle sur le rock cette semaine. D'abord, avec la (re)naissance de BNQT ("banquet"), supergroup dont on avait oublié l'existence. Fondé par Eric Pulido de Midlake, piochant chez Franz Ferdinand, Band of Horses ou Travis, la formation a dévoilé cette semaine son premier single, Restart, au nom plus que clair. Il est le premier extrait de leur premier album, Volume I, disponible le 28 avril.



La révolte passera aussi par Dissident. Ce quartet tourangeaux croit en l'idée d'un rock contestataire, nous liant les uns aux autres au milieu d'une société de plus en plus individualiste. Internet, et la scène, sont ses champs de bataille. Son premier EP, Family Affair, sortira le 24 mars.



Phoebe Green mène quant à elle sa propre révolution intérieure sur 02:00 AM, sublime premier album dont les chansons d'amour tout aussi acerbes que suaves trouveront écho en chacun. On vous présente la Mancunienne un peu plus bas.

1. BNQT, supergroup séduisant

Un artiste prolifique ne connaît pas les vacances entre deux albums. Quand ils s'y mettent à plusieurs, cela donne des "supergroups", comme The Last Shadow Puppets, The Dead Weather, Them Crooked Vultures, ou plus récemment, liv et Teenage Time Killers. On en avait oublié un : BNQT (à prononcer "banquet"), qui s'est créé en 2015 mais n'avait, depuis, pas encore fait de bruit. Pourtant, sa composition fait rêver : Eric Pulido de Midlake, Ben Bridwell de Band of Horses, Alex Kapranos de Franz Ferdinand, Jason Lytle de Grandaddy et Fran Healy de Travis. Bref, le meilleur de l'indie rock anglophone actuel.



BNQT nous a rappelé son existence cette semaine, avec un premier morceau, le ronflant Restart, au titre prémonitoire. Il y a un fond de Velvet Underground dans cette guitare qui ronronne comme une locomotive, et cette batterie-métronome. Leur inspiration ? Traveling Wilburys, superband formé par Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison, et Tom Petty dans les années 80. De quoi faire trépigner d'impatience avant la sortie de leur premier album, Volume I, le 28 avril.

2. Dissident, rock rebelle

Selon le Larousse, un dissident désigne une personne "qui se sépare, à cause d'une divergence d'opinions, d'une communauté dont il faisait jusqu'alors partie, qui cesse d'adhérer à une idéologie, qui s'oppose au système politique du gouvernement en place".



Une définition dans laquelle doit sans doute se reconnaître Dissident, quartet originaire de Touraine, qui affiche fièrement son blason à coup de patchs sur des vestes en jean ou bombers classe. Son credo ? Lutter contre l'individualisme, pour l'amour. Il est apparu en 2016 au détour d'une reprise séduisante de Hotline Bling, tube de Drake, à ne pas louper.



La France aurait-elle trouvé son Bastille avec Dissident ? On est tenté de le croire à l'écoute du dynamisme rock empruntant aux sonorités urbaines de Brothers, leur dernier single, issu de leur premier EP, Family Affair, disponible le 24 mars. "Ce clip est le commencement de l'aventure, on veut que vous en fassiez partie et que se répande la dissidence partout autour de nous. C'est grâce à vous si, demain nous pourrons faire ensemble de grandes choses", écrit le groupe sur sa page Facebook. Prêts à gonfler les rangs ?

3. Phobe Green, indie pop soyeuse

Si l'été semble encore loin, Phoebe Green (oui, comme dans la série Friends) nous en offre un bel aperçu avec son premier album, le lumineux 02:00 AM, sorti fin 2016. Cette Britannique basée à Manchester chante ses peines de cœur avec des formules qui font mouche ("Such a beautiful boy filled with so much sin" dans Maniac), sur des guitares lancinantes évoquant ses nuits d'insomnie à coucher ses (res)sentiments sur papier. Nul doute que Sagittarius, Watercolour Envy, Maniac ou Nosebleed vous sauteront à la gorge comme indispensables. Pour écouter 02:00 AM, rendez-vous sur Bandcamp ou les plateformes de streaming.