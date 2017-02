Roger Waters dénonce Donald Trump sur sa nouvelle tournée "Us + Them Tour"

publié le 22/02/2017 à 11:16

Roger Waters ne décolère pas contre Donald Trump. Le co-fondateur de Pink-Floyd se dit même "prêt" à "rejouer The Wall" en intégralité devant la frontière mexicano-américaine, pour dénoncer le projet de mur voulu par le nouveau pensionnaire de la Maison Blanche.



Le musicien britannique a fait cette déclaration devant la presse dans le cadre d'une apparition publique pour la promotion de l'exposition Pink Floyd, Their Mortal Remains, qui se tiendra du 13 mai au 1er octobre, au Victoria and Albert Museum de Londres. Roger Waters était accompagné du batteur Nick Mason pour présenter cette rétrospective qui célèbre la carrière de Pink Floyd à travers plus de 350 objets exposés, un show laser, des extraits de concerts. Un événement qui prolonge la sortie un coffret de raretés des années 60-70 sorti en novembre dernier.

"The Wall" est vraiment d'actualité maintenant Roger Waters Partager la citation





Le bassiste de 73 ans a expliqué que The Wall était "vraiment d’actualité maintenant" et souligné le que ce concept album (sorti en 1979) racontait "à quel point construire un mur pouvait porter préjudice à l’individu, mais aussi à une plus grande échelle." La légende vivante du rock, qui est actuellement en tournée mondiale, a également appelé à un réveil contre "ces politiques de droite dure". Le musicien se paie Donald Trump pendant la chanson Pigs au cours du show de son Us + Them Tour.

"Les égouts sont engorgés de personnes avides de pouvoir à l’heure où je vous parle, a déclaré Roger Waters selon l'AFP. Et d'ajouter : La musique est une place légitime pour exprimer son désaccord, les musiciens ont le droit absolu et le devoir de prendre la parole pour exprimer leur opinion."

Roger Waters a joué "The Wall" pour la chute du mur de Berlin

L'engagement politique de Roger Waters ne date pas d'hier. Le 21 juillet 1990, l'ancien membre de Pink Floyd avait notamment rejoué The Wall sur la Potsdamer Platz de Berlin pour commémorer la chute du Mur. La star avait réuni pléthore d'invités, parmi lesquels : Scorpions, Cyndi Lauper, Sinéad O'Connor, Van Morrison, Marianne Faithfull, ou encore Bryan Adams. Plus de 350.000 personnes avaient assisté à ce concert historique immortalité en disque et vidéo.

> Mother - Roger Waters - The Wall Live at Berlin HD Durée : | Date : 22/02/2017