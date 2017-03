Quand Ed Sheeran tatoue un animateur en direct et se rate

publié le 07/03/2017 à 08:10

Si Ed Sheeran est un adepte des tatouages - il en a plus de 60 sur le corps - on peut objectivement affirmer qu'il n'a aucun talent pour en réaliser. C'est l'animateur londonien de Capital FM, Roman Kemp, qui en a fait les frais. La semaine dernière, alors que le chanteur britannique était invité pour faire la promotion de son nouvel opus - Divide - sorti le vendredi 3 mars, l'animateur a eu la merveilleuse idée de lui lancer le défi de le tatouer en direct. Ni une, ni deux, le chanteur, réputé pour son sens de l'humour, ne s'est pas fait prié.

Sur le cliché qu'a posté l'animateur sur son compte Instagram, Ed Sheeran apparaît visiblement ravi de son oeuvre. En revanche, l'animateur semble avoir rapidement pris conscience que le résultat n'était pas du tout celui escompté et n'a pas mis longtemps pour expliquer la raison de sa déception.

ed woz ere 2k7 @teddysphotos Une publication partagée par Roman Kemp (@romankemp) le 1 Mars 2017 à 11h55 PST

10 ans de retard

"Ed était ici 2007", a inscrit le chanteur britannique sur le mollet de Roman Kemp. Le chanteur n'avait visiblement pas les yeux en face des trous et s'est trompé de dix ans. "Mais put***, qu'est-ce qu'il a fait...", a commenté l'animateur sur son Instagram. On peut facilement imaginer sa déception. Si le talent musical d'Ed Sheeran séduit le monde entier - son dernier album bat déjà tous les records d'écoute - pour ses compétences de tatoueur, on repassera.

what the actual fuck has he done... Une publication partagée par Roman Kemp (@romankemp) le 1 Mars 2017 à 12h42 PST