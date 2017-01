VIDÉO - Le chanteur de Louise Attaque revient avec un nouveau projet artistique, "Lady Sir", en duo avec l'actrice Rachida Brakni.

> Lady Sir - Le temps passe

par Lucie Valais publié le 31/01/2017 à 14:29

Gaëtan Roussel est de retour ! Le chanteur de Louise Attaque vient de dévoiler Le temps passe, premier extrait de l'album Accidentally Yours. L'artiste forme avec Rachida Brakni le duo Lady Sir, dans ce premier single composé pour la bande-originale du long-métrage de cette dernière, De sas en sas, en salles le 22 février. Accidentally Yours, extrait du générique du film, est un disque écrit à quatre mains, et qui sortira le 14 avril 2017.



L'actrice Rachida Brakni, connue notamment pour ses rôles dans Secret Défense ou Les hommes de l'ombre, avait déjà sorti un album en 2012, Rachida Brakni. Un opus écrit par son époux, Éric Cantona, et mis en musique par Cali.



Gaëtan Roussel revient donc, avec ce nouveau projet d'album rock folk, chanté avec Rachida Brakni en français, en anglais et en arabe. Le précédent album du chanteur avec Louise Attaque, Anomalie, est nommé aux Victoires de la Musique 2017, le 10 février prochain, dans la catégorie meilleur album rock de l'année.



