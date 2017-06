publié le 10/06/2017 à 09:05

Les fans d'Indochine savent enfin ce qui les attend ! Quatre ans après Black City Parade et une tournée qui a réuni 800.000 spectateurs, Indochine fait son grand retour. Le groupe a dévoilé le premier single de son nouvel album, La Vie est belle, vendredi 9 juin. Un morceau sombre et intense, aux accents new wave, qui laisse entrevoir un disque dans la plus pure tradition du son "Indo". Avec toujours des arrangements soignés et modernes.



Pour le moment, le mystère reste entier autour du nom de ce treizième album car l'affiche officielle de la tournée s'appelle 13 Tour, ce qui pourrait tout simple signifier que le nouveau disque n'a pas de titre. À moins que cela ne soit encore une façon de conserver le secret jusqu'au bout. Présent dans Quotidien jeudi 8 juin, Nicola Sirkis a tout de même donner quelques indices sur ce nouvel album.

Un album marqué par la sombre actualité des dernières années ?

Le nouveau Indochine sortira le 8 septembre prochain. La visuel du disque sera signé par le photographe néerlandais Erwin Olaf, célèbre pour ses clichés à la mise en scène très étudiée, parfois peuplés de personnages étrangers voire inquiétants. Combien de titres sont prévus sur ce disque ? Pour l'instant, aucune information n'a fuité sur le sujet... Le groupe fera-t-il un clin d'œil au nombre "13" ?

D'autre part, le groupe n'a pas fini de jouer avec nos nerfs car il prévoit de laisser traîner quelques indices sur Internet, peut-être le lundi à 13h13 comme c'est le cas depuis le 30 avril. Indochine va-t-il diffuser de nouvelles vidéos ? Dévoiler d'autres drapeaux, en référence à la pochette de son nouveau single ?



'La Vie Est Belle' : 1er single du nouvel album d'#Indochine, sortie le 8/9 ! Single dispo ce soir minuit en digital #IndoLaVieEstBelle. pic.twitter.com/H96MtQHnRx — Indochine (@indochinetwitt) 8 juin 2017

Cet album pourrait être éminemment politique, car Nicola Sirkis a indiqué qu'il était marqué par les événements tragiques de ces deux dernières années, notamment les attentats qui ont touché la France. Une atmosphère qui se ressent dans le premier extrait de ce nouvel album, La Vie est belle. La chanson est marquée par la fureur de vivre des paroles, celle de profiter de chaque moment comme si c'était le dernier : "La vie est belle mais cruelle parfois, elle nous ressemble toi et moi", rappelle le refrain.