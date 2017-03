Gorillaz lance son propre festival et annonce son premier concert en 2017

publié le 06/03/2017 à 16:45

Gorillaz ne fait rien comme les autres groupes. Inclassable, imprévisible, toujours inovant, le collectif monté par Damon Albarn et Jamie Hewlett a vu les choses en grand pour son retour sur scène. Au lieu de se produire dans les salles, la formation virtuelle lance son propre festival ! L'événement aura lieu en juin prochain, au Dreamland, à Margate en Angleterre.



Le Demon Dayz Festival se tiendra donc dans cette petite ville du Kent, le 10 juin 2017. La billetterie ouvrira ce vendredi 10 mars, à partir de 9 heures, sur le site de l'événement. Tout devrait donc s'accélérer pour les Britanniques, dont le nouvel album, baptisé The Book of Noodle initialement prévu pour 2016, tarde à arriver. Si Damon Albarn a annoncé le mois dernier que cet opus était terminé, sa sortie devrait être (enfin) imminente. Gorillaz en a déjà dévoilé le 19 janvier dernier un premier extrait, Hallelujah Money, un réquisitoire contre Donald Trump en duo avec Benjamin Clementine, chanteur au charisme et à la voix incroyables.



Hallelujah Money est d'ailleurs le premier morceau inédit sorti par le groupe depuis six ans. Pour les fans, l'attente est insupportable, d'autant plus que Damon Albarn n'a toujours pas annoncé de date de sortie. Il est probable que Book of Noodle déboule sur les platines avant le retour de Gorillaz sur scène, Damon Days Festival, en juin prochain.