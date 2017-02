VIDÉO - Blondie s'éclate dans le clip de "Fun"

Le groupe new-yorkais est de retour avec un single enthousiasmant, premier extrait de l'album "Pollinator", disponible en mai.

> Blondie - "Fun"

par Morgane Giuliani publié le 15/02/2017 à 12:46

Blondie n'a pas fini de s'amuser. Le groupe de rock new-yorkais mené par Debbie Harry a plus de 40 ans de carrière, mais toujours autant d'enthousiasme à revendre. On s'en rend compte à l'écoute de Fun, son nouveau single et premier single extrait de Pollinator, leur 11e album studio, qui sortira le 5 mai. Blondie n'a pas sorti de disque d'inédits depuis Panic of Girls, paru en 2011.



Le clip accompagnant Fun montre une Debbie Harry en pleine forme pour ses 71 ans, manteau argenté et carré ébouriffé, prête à en découdre. Entre la Terre et la stratosphère, la vidéo joue sur l'espace-temps pour passer son message : l'amour n'a pas de frontière, ni d'âge. Le titre a été écrit par Debbie Harry, Chris Stein, guitariste du groupe, et Dave Sitek, membre de la formation de rock expérimental TV On The Radio.

S'amuser avant tout

Blondie s'est inspiré d'une citation d'Emma Goldman, anarchiste russe de la fin du XIXe siècle, pour imaginer ce clip : "Si je ne peux pas danser, je ne veux pas faire partie de votre révolution". "Dans ces temps difficiles, nous avons besoin de nous amuser. Nous prenons très au sérieux le fait de s'amuser", explique Chris Stein au NME.



Pollinator affiche une liste de collaborateurs qui fait envie : Johnny Marr, Sia, Charli XCX, Nick Valensi des Strokes, et Dev Hynes. L'album a été produit par John Congleton et enregistré à New York au studio The Magic Shop. On attend encore une date française pour les New-Yorkais.