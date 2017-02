Le trio mené par Gaëtan Roussel l'a emporté devant Mickey 3d et La Femme, lors de la 32e cérémonie des Victoires de la musique, le 10 février.

Crédit : THOMAS SAMSON / AFP Louise Attaque sur la scène du Zénith de Paris

par La Rédaction numérique de RTL2 publié le 10/02/2017 à 22:41

13 Partages FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Louise Attaque peut rajouter une 4e Victoire de la musique sur sa cheminée. Le 10 février, le trio formé de Gaëtan Roussel (chant, guitare), Arnaud Samuel (violon) et Robin Feix (basse), a remporté la Victoire de l'album de rock, pour Anomalie. C'est avec ce 4e disque que les 3 musiciens ont fait leur grand retour commun en 2016, après 10 ans chacun de leur côté, pendant lesquels Gaëtan Roussel avait sorti 2 albums solo. Louise Attaque s'était confié à RTL2.fr sur cette reformation très attendue par les fans, et leur a même offert un Concert Très Très Privé.



En 2001, le groupe avait remporté la Victoire de l'album rock de l'année avec Comme on a dit, puis la Victoire de l'album pop/rock de l'année 2006 avec À plus tard crocodile. La première récompense remonte à 1999. Le groupe avait eu la Victoire du groupe de l'année. "Cette année, Louise Attaque a 20 ans, et c'est pas tous les jours qu'on a 20 ans", a dit Gaëtan Roussel sur la scène du Zénith de Paris avant de remercier ses collaborateurs.



Le leader du groupe, Gaëtan Roussel, ravit les auditeurs de RTL2 depuis septembre dernier. Il a pris les commandes de l'émission Clap Hand diffusée tous les vendredi de 19 heures à 20 heures.

Crédit : RTL2 Louise Attaque a remporté la Victoire de l'album rock de l'année