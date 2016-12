EN IMAGES - Au programme de cette année 2017, de nombreuses sorties d'album, à ne manquer sous aucun prétexte !

Coldplay sortira un EP de titres inédits, "Kaleidoscope" en 2017, à l'occasion de leur tournée européenne, l'été prochain. Si la date précise n'est pas officielle, U2 reviendra bien en 2017 avec un nouvel album, "Song of Experience", et une tournée. The xx fera son grand retour en 2017, avec un nouvel album baptisé "I See You", qui sortira le 13 janvier 2017. Maroon 5 est de retour en 2017 avec un album qui sortira prochainement, dont un premier extrait, "Don't Wanna Know", disponible depuis octobre dernier. Le groupe de hard-rock Guns N'Roses serait actuellement en studio pour plancher sur un prochain album, qui sortirait en 2017, accompagné d'une tournée mondiale. Ed Sheeran sortira son troisième album courant 2017, et tournerait déjà un premier clip. Gorillaz devait sortir un nouvel album en 2016, qui est finalement remis à 2017. Ni titre ni date n'ont pour l'instant été divulgués, mais on sait déjà qu'il y aura un duo avec feu David Bowie. Un #Gorillaz2017 est omniprésent sur leurs réseaux sociaux. James Blunt avait fait une géniale annonce sur Twitter, il sortira un nouvel album courant 2017. Le groupe écossais The Jesus and Mary Chain; qui n'a pas sorti d'album depuis 18 ans, reviendra en 2017 avec un nouvel opus, dans les bacs le 24 mars prochain. Arcade Fire revient sur le devant de la scène en 2017, avec un disque qui sortira au printemps. Avril Lavigne est de retour ! La chanteuse sortira un nouvel album en 2017, le premier depuis 2013. Marilyn Manson dévoilera "SAY10", son nouvel album, en février 2017. Depeche Mode, à l'occasion de leur nouvel album, "Spirit", qui sortira au printemps, ont également annoncé une tournée, qui les mènera à Lille et à Paris. Le duo allemand Milky Chance, très remarqué pour son "Stolen Dance", reviendra en 2017 avec un nouvel album, dont le premier extrait, "Cocoon" est disponible depuis novembre dernier.

2016 à peine terminée, les regards, pleins d'espoirs, se tournent vers 2017. Et cette nouvelle année s'annonce bien chargée ! Car entre les nombreux concerts événements, beaucoup de sorties d'albums rythmeront les douze prochains mois. Si certains n'ont pas fixé de dates précises, artistes internationaux ou français nous ont concocté une année bien chargée en musique, et en surprises !



En plus des nombreux concerts qui ponctueront 2017, de nouveaux albums sont également prévus. L'année s'annonce rock, notamment avec les prochains opus de U2, Gun N'Roses, Gorillaz ou Marilyn Manson. D'autres artistes reviennent également sur le devant de la scène, comme The Jesus and Mary Chain, Arcade Fire, Maroon 5 ou The XX.



Autres albums à venir, celui des anglais de Depeche Mode, qui reviennent également avec une tournée, le retour d'Avril Lavigne, de Milky Chance, d'Ed Sheeran, de James Blunt et du français Matthieu Chedid.