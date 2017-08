publié le 26/08/2017 à 02:57

Le ciel s'éteint doucement quand les festivaliers s'attroupent peu à peu devant la Grande Scène pour le concert événement de la soirée. La quinzième édition de Rock en Seine s'est ouverte sous la pluie vendredi 25 août dans le parc de Saint-Cloud. Un peu avant 21 heures, le public quitte la scène de la Cascade et les riffs de The Jesus and Mary Chain pour retrouver les morceaux tant attendus de Franz Ferdinand.



La fausse n'est pas encore pleine quand les premières notes de No Your Girls retentissent. Les spectateurs sont timides au début, le chanteur-guitariste, Bob Hardy, tente alors de chauffer son audience en remerciant le public, presque entièrement en français : "Merci, merci, bonsoir Paris, nous sommes Franz Ferdinand, from Glasgow, Ecosse".

Les jeux de lumière repartent de plus belle. Les couleurs s'enchaînent. Rouge, bleu, vert, puis violet pour arriver sur un frappant The Dark of the Matinée. Les pieds frappent le sol. Les têtes se secouent. Les mains applaudissent. L'ambiance monte peu à peu alors que le leader poursuit son opération séduction en tendant son micro. Son style toujours impeccable ne déroge pas à la tradition, avec ses cheveux blonds platine qui contrastent avec son costume noir au col blanc et pantalon de même. Il assure le show en faisant des tours de scène, des jongles de guitare avant de retourner à son micro pour ne laisser aucun répit à ses spectateurs et lancer Paper Cages.

Dans la foule, quelques spectateurs laissent échapper des ballons noirs dans le ciel assombri, un perroquet multicolore gonflable est brandi au-dessus des têtes comme s'il voulait à son tour s'envoler sur les notes rythmées de la formation écossaise.



Les visiteurs semblent enfin transportés sur Do You Want To et reprennent en cœur You're so Lucky à la demande du maître des lieux, qui poursuit ses efforts pour parler français. Celui qui affirme être un Lazy Boy, n'a pourtant rien d'un flemmard sur scène, poussé par cette rythmique saccadée qui fait la marque de fabrique du groupe. Encore quelques morceaux avant le point d'orgue de la soirée : Take Me Out. Ce sera l'avant-dernière chanson du show écossais, qui laisse sa place au traditionnel This Fire en conclusion.

Le groupe fait durer le plaisir et demande à la foule de s'accroupir pour mieux rebondir sur les dernières notes. Après le brouhaha final traditionnel des groupes de rock, les festivaliers repartent, épargnés par la pluie pour la soirée qui se finira sur l'électrisante musique du prodige australien Flume.