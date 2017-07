Mick Jagger - Gotta Get A Grip (Official Video)

publié le 28/07/2017 à 12:14

De nombreuses rumeurs ont enflé autour des Rolling Stones ces derniers jours. En cause, une photo postée sur Instagram il y a quelques semaines où l'on peut voir le rappeur Skepta en studio en compagnie de Mick Jagger. Interrogé par un forum de fans dans le week-end, le guitariste Keith Richards a annoncé qu'un nouvel album du groupe de rock verrait "bientôt" le jour. Il n'en fallait pas plus pour affoler fans et médias.



Mick Jagger crée finalement la surprise. Le leader des Stones a publié sur les sites de vente en ligne deux nouveaux titres, dans le plus grand des secrets : Gotta get a grip et England Lost. Ces deux morceaux ont également droit à des clips sombres et engagés, réalisés par Saam Farahmand. Dans le premier, on suit une jeune femme incarnée par Jemima Kirke (Girls). Regorgeant de violence, cette vidéo évoque la nécessité de prendre son destin en main.

Le second est beaucoup plus politique. On y aperçoit l'acteur Luke Evan (Le Hobbit, La Belle et la Bête), arpentant de nombreux couloirs, se sentant observé et suivi. Il cherche à fuir par la mer, sans succès. Difficile de ne pas y voir une critique sous-jacente des conséquences du Brexit. Riffs endiablés, textes militants, clips de qualité... Mick Jagger est de retour en grande forme.