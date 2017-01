PLAYLIST - Au menu : le rock intense de Sundara Karma, la pop psyché d'Appalache, et la douce pop de Molly Burch.

28/01/2017

Qu'attend-t-on du rock ? Qu'il nous transporte, nous fasse réfléchir, soit notre porte-voix. Parfois, on lui demande juste de nous distraire. C'est la mission que remplit avec brio Sundara Karma, formation indé britannique qui en a sous la bottine noire. Ces 4 garçons dans le vent sortent enfin leur premier album, l'attendu Youth Is Only Ever Fun In Retrospect, déjà adoubé outre-Manche. Du rock flamboyant comme on entendait beaucoup il y a 10 ans, avec des groupes comme The Killers. À déguster sans modération.



De la pop, on attend aussi qu'elle nous fasse voyager. Pari réussi pour Appalache, Français qui semble avoir été élevé sur les Grandes Plaines américaines. Son nouvel album, Sea Gate, marie à merveille pop psyché, American et blues, faisant oublier la grisaille. Il se produit au Supersonic, à Paris, le 30 janvier.



Enfin, on se laissera transporter par le vibrato délicat de Molly Burch, dont les jolies chansons pop vintage raviront les fans de Feist et She&Him. Son premier album, Please Be Mine, sortira le 17 février chez Captured Tracks.

1. Sundara Karma, rock flamboyant

Mieux vaut deux fois qu'une. En tout début d'année, nous vous avions sélectionné les 16 jeunes artistes et groupes à suivre de près en 2017. Tout en haut de la liste se trouvait la formation britannique Sundara Karma. C'est en tout logique que nous la remettons en avant ce weekend, puisque son premier album, Youth Is Only Ever Fun In Retrospect, est enfin sorti, chez Sony Music Entertainment. 12 titres d'un rock flamboyant, dont l'ambition s'entend à chaque accord.



A Young Understanding, Flame, Loveblood ou She Said ont tout pour enflammer les foules, en festival ou dans un stade. Avec sa verve et son esthétique savamment androgyne, Sundara Karma a des réminiscences du début de carrière des Killers. Un éclat dans le froid de l'hiver. Déjà adoubés comme la relève de l'indie rock britannique dans leur pays, les 4 garçons aux cheveux longs ne devraient pas tarder à conquérir le monde.

2. Appalache, pop psyché dépaysante

Voilà une autre découverte pour illuminer vos longues soirées d'hiver : Appalache. Rien que son nom est un appel à l'aventure. Derrière lui se cache Julien Magot, homme-orchestre qui écrit, compose et enregistre ses morceaux seul. Enfilez votre masque et votre tuba pour plonger dans son univers mêlant indé psyché, Americana et blues, qui chatouillera forcément les oreilles des inconditionnels de Mac Demarco, Tame Impala et autres Deerhunter.



Sous des nappes de réverbérations, une batterie lente, une guitare élévatrice, Appalache nous fait voyager aux quatre coins des Amériques, à dos de baleine, de bison, ou d'aigle. C'est beau, planant, dépaysant. De son dernier disque, Sea Gate, disponible sur Soundcloud, on retient notamment Wondering, Go For It, Mr. Francis et Wish Walk Win. Il se produira au Supersonic, à Paris, le 30 janvier. Ne manquez pas non plus ses clips, ils valent le détour.

3. Molly Burch, douceur pop

Si Feist vous manque tout autant qu'à nous (son dernier album, Metals, est sorti en 2011), consolez-vous auprès de Molly Burch. De sa voix vaporeuse et intense, la Texane repérée par l'excellent label Captured Tracks évolue dans un univers vintage, où l'acoustique est gage d'élégance. On fond pour son dernier single, Try, à la mélodie irrésistible. Ses chansons ont le goût des fins de journée d'été, et c'est tout ce qu'il nous faut. Son premier album, Please Be Mine, sortira le 17 février.