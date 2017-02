PLAYLIST - Au menu : la sorcellerie pop de Charlotte OC, le psychédélisme nomade de Part Company et l'électro-pop inventive de Inüit.

Cette semaine, laissons-nous ensorceler par la pop magique de Charlotte OC. Cette Britannique livrera le 31 mars son premier album, Careless People (Capitol Music France). Elle a pris 10 ans pour façonner ce premier disque, aux morceaux puissants, conjuguant une pop mystique et une soul ésotérique. Vous n'en ressortirez pas indemnes.



Part Company est plus terre-à-terre, mais nous promet quand même de l'évasion à coup de morceaux folk psychédélique s'amusant avec des sonorités électroniques. Le premier album de ce duo français vagabond s'intitule Seasons, et sera disponible le 3 mars. On y trouve notamment le tube Babar.



Enfin, on se laissera séduire par la pop éclectique de Inüit, formation regroupant 6 Nantais bourrés d'inventivité. De la pop qui n'hésite pas à faire appel aux cuivres ? On dit forcément oui.

1. Charlotte OC, sorcière pop

Préparez-vous à vibrer. Charlotte OC débarque de Blackburn, près de Manchester, pour nous enchanter avec sa pop vibrante teintée de soul. La Britannique de 27 ans livre des morceaux puissants sur son premier album, Careless People, qui sera disponible le 31 mars chez Capitol Music France. On pense notamment à Darkest Hour, dont le clip met en avant la dualité de sa personnalité, et Shell.



Paroles intimes ("There’s a drop on your eyelid/That stays just for him/There’s a scream in your silence/That doesn’t let anyone in" dans Darkest Hour), chœurs aériens, percussions tribales, chant incantateur : Charlotte OC aligne les éléments formant des morceaux "bigger than life", mystiques, qui devraient trouver un écho chez les amateurs de Florence + The Machine, Bat For Lashes ou Paloma Faith.



Pour Charlotte OC, tout a commencé par une page Myspace, qui lui permet de se faire repérer à l'âge de 16 ans. Mais l'adolescente décide de se laisser le temps de vivre avant de se lancer dans l'écriture d'un album. Elle sort en 2013 son premier EP, Strange, remarqué par des publications aussi prestigieuses que le Guardian. Si Charlotte OC s'amusait à se déguiser en sorcière pour faire peur aux passants, nul doute qu'elle saura vous ensorceler avec Careless People.

2. Part Company, psychédélisme nomade

Voilà un album qui vous transportera doucement vers le printemps. Seasons, le premier disque de Part Company, disponible le 3 mars chez Labelgum. Ce duo français poursuit son bonhomme de chemin, entamé en 2014 lorsque son single Babar s'est retrouvé dans une publicité pour parfum d'homme.



Seasons est un disque répondant aux classiques du rock psychédélique, croisé à de la folk et un soupçon de soul. Les morceaux prennent leur temps, se déploient, jouent avec l'électronique, proposent un voyage enchanteur, avec le talentueux Luke Smith à la production (Foals, Depeche Mode, Petite Noire). Même si les albums se consomment de plus en plus sous format numérique, il serait dommage de se passer de l'artwork : des photos très kitsch d'animaux contemplant la nature.



C'est à Lyon que Yoël et Damien se rencontrent, et commencent à écrire de la musique, partant de leurs connaissances "basiques" en piano et guitare. Même si les deux jeunes hommes quittent la France chacun de leur côté, cela n'arrête pas leur collaboration. C'est à Nice qu'ils entament le travail sur Seasons, avant que Yoël ne s'envole pour Berlin. Ils sortent 2 EPs : Babar (2014) et Manfred (2016). Leur nom, Part Company, est donc un clin d’œil à leur envie d'être un groupe malgré l'appel de la route. Ils se produiront le 17 mars à l'Autre Canal de Nancy, et le 21 avril au Printemps de Bourges.

3. Inüit, électro-pop inventive

Inüit s'ajoute à la longue liste des artistes et groupes électro-pop prometteurs issus de la scène nantaise. Cette formation de 6 membres est née en 2014, de la rencontre de 5 musiciens en école de musique, avant que la chanteuse Coline Rio ne les rejoigne. C'est bien sûr en se produisant l'année suivante aux prescriptrices Trans Musicales de Rennes qu'Inüit a commencé à se faire un nom.



Batterie, percussions, claviers, saxophone, guitare ou trombone se croisent sur leurs titres aux productions soignées et énergiques. Adoubés par Philippe Katerine et The Shoes pour leur single Dodo Mafutsi, ils ont été sélectionnés pour le chantier des Francos, tout comme VOYOV. En attendant leur premier EP, plusieurs de leurs titres sont disponibles sur YouTube.