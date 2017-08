Les sommets du Népal malgré le handicap

publié le 17/08/2017 à 12:39

Une expédition se prépare. Nom de code ? Un œil au sommet. Dans un mois et demi, 6 alpinistes amateurs s'envoleront pour le Népal. Parmi eux, des sportifs passionnés de voyage, de montagne et surtout, 2 malvoyants qui ont décidé de relever le défi du Mera Peak et de ses 6.476 mètres d'altitude, au profit de la recherche médicale.



A l'origine de ce projet, l'association Expéditions solidaires, fondée en avril dernier par 5 fous de haute-montagne, dont le Lillois Rémi Meurant, médecin généraliste et grand voyageur. A 31 ans, il est le plus jeune membre de l'équipe avec, à son actif, des voyages au long court en Amérique du Sud et Afrique, deux marathons ou encore l'ascension du Kilimandjaro, en Tanzanie.



Ecoutez l'interview de Rémi Meurant :

Un défi sportif...

La plupart des membres de l'expédition n'en sont pas à leur première ascension et pourtant, cette boucle autour de l'Everest ne sera pas de tout repos ! Il faudra supporter le froid (jusqu'à -20°), le mal aigu des montagnes et surtout, aider Marie-Anne (59 ans) dont la maladie de Stargardt l'a privée de vision centrale. Ses coéquipiers se relaieront auprès d'elle pour lui décrire avec précision ce qui l'entoure pour qu'elle puisse avancer en toute sécurité. Jean-Christophe (64 ans), ultra sensible à la luminosité suite à un grave accident (il a reçu un tendeur dans l'oeil droit il y a une trentaine d'années), sera l'un des alpinistes plus expérimentés du groupe.

Le groupe lors d'un entraînement dans le massif des Ecrins, dans les Alpes.

L'équipe sera composée, au total, d'une trentaine de personnes : les 6 alpinistes, 5 guides, 1 chef logistique, 1 cuisinier et ses 4 assistants, ainsi qu'une quinzaine de porteurs. Une aide précieuse pour accompagner Marie-Anne, Jean-Christophe, Eric (le président de l'association), Rémi, Christophe et Marcelin à atteindre le sommet du Mera Peak, puis à tenter l'ascension redoutée du Baruntse (7.129 m) avant de finir face à l'Everest à plus de 6.000 mètres d'altitude.



...au profit de la recherche

Défi personnel pour Marie-Anne et Jean-Christophe, l'expédition est une façon pour l'association de sensibiliser le grand public à la problématique du handicap visuel. Une façon aussi de récolter des fonds pour financer la recherche médicale, au profit de l'Institut Curie et de l'hôpital pour enfants de Katmandou. Vous pouvez faire un don directement sur le site de la mission (unoeilausommet.fr/nous-soutenir) ou envoyer un chèque à l'ordre d'Expéditions Solidaires (98 rue Chaptal 92300 Levallois-Perret).

Marie-Anne et Jean-Christophe, les 2 malvoyants ayant décidé de relever le défi du Mera Peak.

L'expédition, financée par les membres de l'association, est soutenue par plusieurs mécènes comme la société de comptabilité H3P, Azur Drones, ou la société d'informatique Scriba.



Plus d'infos sur le site internet unoeilausommet.fr et sur la page Facebook de l'expédition.